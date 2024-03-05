Уралвагонзавод и «Федеральная грузовая компания» представили инновационные полувагоны

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Федеральная грузовая компания и Концерн Уралвагонзавод представили опытные образцы инновационных восьмиосных полувагонов (двухсекционный полужесткий сцеп), разработанных «Уральским конструкторским бюро вагоностроения» (в составе АО «Концерн «Уралвагонзавод» входит в Ростех) по заказу оператора по поручению ОАО «РЖД». В рамках презентации стороны подписали соглашение о сотрудничестве.

Подписанный Федеральной грузовой компанией и Концерном Уралвагонзавод документ призван укрепить и развить стратегическое сотрудничество компаний в части поставки восьмиосных полувагонов модели 12-5991 (полувагон «УРАЛ» в габарите 1-Т грузоподъемностью 150 т и объёмом кузова 176 м3) и партии восьмиосных полувагонов модели 12-5992 (полувагон «БАМ» в габарите Тпр грузоподъемностью 151 т и объёмом кузова 166 м3.) со сроком поставки в 2025 году.

Представленные новые восьмиосные полувагоны предназначены для перевозки массовых неагрессивных грузов по магистральным железным дорогам колеи 1520 мм, с обеспечением эксплуатационной надежности в диапазоне температур окружающего воздуха от минус 60 С до плюс 50 С. Назначенный срок службы новых полувагонов — 32 года. Полувагоны отвечают требованиям «Технического регламента ТС «О безопасности железнодорожного подвижного состава» ТР ТС 001/2011, обеспечивают безопасность при транспортировке в соответствии с правилами перевозок и возможность технического обслуживания и ремонта на существующих ремонтных мощностях.

Заместитель генерального директора по техническому развитию — главный инженер АО «ФГК» Андрей Шевцов отметил, что сегодня Компания совместно с ОАО «РЖД» решает задачи по разработке инновационных восьмиосных полувагонов с увеличенной грузоподъемностью в целях более эффективного использования железнодорожной инфраструктуры.

«Динамично развивающейся инфраструктуре российских железных дорог необходим технологичный инновационный подвижной состав. В ходе совместной работы с инженерами и конструкторами Уралвагонзавода созданы опытные образцы инновационных восьмиосных полувагонов (двухсекционный полужесткий сцеп) с улучшенными техническими характеристиками. Сокращенная длина каждой секции вагона и более высокие борта, а также применение полужесткого сцепа позволят увеличить количество используемых полувагонов при той же длине поезда. Рост объёмов перевозимых грузов будет способствовать достижению стратегических целей по повышению эффективности использования пропускной способности Восточного полигона», — подчеркнул Андрей Шевцов.

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