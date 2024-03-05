В селе Тихоновка Иркутской области завершено строительство новой школы на 250 мест

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В селе Тихоновка Боханского района завершено строительство новой общеобразовательной школы на 250 учащихся. Строительство учебного заведения началось в 2022 году в рамках реализации на территории Иркутской области федерального проекта «Современный облик сельских территорий» госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».Общая стоимость социально значимого объекта составила более 801 миллиона рублей. Из них более 654 миллионов — средства федерального бюджета.

В этом году на реализацию мероприятий в рамках комплексного развития сельских территорий федеральным и областным бюджетами предусмотрено порядка двух миллиардов рублей.

Новая трехэтажная школа состоит из пяти блоков. Один блок предназначен для начальной школы, в остальных расположены учебные классы, столовая, спортивный и актовый залы. Также на территории школы построены котельная и резервный источник электроснабжения, установлены малые архитектурные формы. Всего в новом здании школы 30 просторных кабинетов. В настоящее время объект проходит процедуру лицензирования.

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