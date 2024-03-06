В Динском районе Краснодарского края открыли спортивный комплекс «Богатырь»

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На территории спортивного комплекса «Богатырь» будут проводить занятия по самбо, греко-римской борьбе, художественной гимнастике, футболу, волейболу, адаптивной физической культуре. Здесь создали все условия для тренировочного процесса, имеются тренажерные и атлетические залы, тренерские кабинеты, медицинский блок.

На церемонии зрителям продемонстрировали показательные выступления борцов Южно-Кубанского поселения, победителей краевых и всероссийских соревнований по греко-римской борьбе и самбо. Мероприятие продолжилось образцовыми выступлениями команды групповых упражнений по художественной гимнастике под руководством мастера спорта России Светланы Гуриной.

С 2021 года спортивная инфраструктура Динского района пополнилась спортивным комплексом «Рекорд» в райцентре, четырьмя многофункциональными комплексными спортивно-игровыми площадками в пос. Найдорф и станице Новотитаровской, также завершили реконструкцию стадиона «Кубань» в станице Динской. В декабре 2022 года открылся Центр спортивных единоборств «Рубеж» в районном центре и малобюджетный спортивный зал шаговой доступности «Разряд» в Новотитаровской, на базе которого функционирует ДЮСШ № 4.

© admkrai.krasnodar.ru

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