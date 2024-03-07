В Калуге запустили производство шин новой марки

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Расположенный в Калуге завод Gislaved начал производство шин новой марки Torero.

Первое время Torero будет представлена тремя моделями летних шин для кроссоверов и внедорожников:

MP47 — дорожные,

MP82 — Highway Terrain (для асфальтовых дорог и легкого бездорожья),

MP72 — All Terrain (для грунтовых и гравийных дорог, а также для легкого бездорожья).

По конструкции и протектору покрышки Torero повторяют прежде выпускавшиеся на предприятии шины Matador.

Напомним, Gislaved — это бывший завод немецкой Continental AG. Ныне входит в состав московского холдинга S8 Capital.

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