В Калуге запустили производство шин новой марки
Расположенный в Калуге завод Gislaved начал производство шин новой марки Torero.
Первое время Torero будет представлена тремя моделями летних шин для кроссоверов и внедорожников:
- MP47 — дорожные,
- MP82 — Highway Terrain (для асфальтовых дорог и легкого бездорожья),
- MP72 — All Terrain (для грунтовых и гравийных дорог, а также для легкого бездорожья).
По конструкции и протектору покрышки Torero повторяют прежде выпускавшиеся на предприятии шины Matador.
Напомним, Gislaved — это бывший завод немецкой Continental AG. Ныне входит в состав московского холдинга S8 Capital.
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Источник: https://news.drom.ru/96406.html
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Вадим Варенцов