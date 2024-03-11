В Челябинске запущено производство турбокомпрессоров для железнодорожной и строительной техники

© frp74.ru

Челябинское СКБ «Турбина» (входит в состав холдинга АО «НПО «Высокоточные комплексы» ГК «Ростех») запустило серийное производство турбокомпрессоров для дизельных двигателей, локомотивов, малых судов и спецтехники. Уже выпущено 15 первых изделий линейки ТКР201. Они будут использоваться в составе двигателя 6ДМ-185Т для маневровых локомотивов ТЭМ14М. Раньше такие дизели комплектовались швейцарскими компрессорами, теперь их заменят аналоги южноуральского производства. Средства на реализацию проекта предприятие получило от ФРП РФ и ФРП Челябинской области по совместной программе «Проекты развития».

Общий бюджет проекта составил 102,6 млн рублей, из которых 45,4 млн рублей в виде льготного займа предоставил федеральный ФРП, а 19,4 млн рублей — региональный.

© frp74.ru

«Раньше на отечественном рынке турбокомпрессоров были представлены в основном иностранные производители из Швейцарии и Австрии. Благодаря господдержке после выхода на полную мощность, когда объемы производства достигнут 360 турбокомпрессоров в год, мы сможем обеспечить необходимой продукцией до 6,5% российского рынка. Наше предприятие обладает колоссальным опытом в её создании. За более чем полувековую историю инженеры завода разработали свыше 30 типов турбокомпрессоров, используемых для повышения мощности двигателя внутреннего сгорания без коренного вмешательства в его конструкцию. В реализуемом проекте турбокомпрессоры будут собираться исключительно из отечественных компонентов, поэтому уровень локализации — 100%», — рассказывает генеральный директор АО «СКБ «Турбина» Эдуард Баженов.

Ключевым заказчиком южноуральцев станет другой заемщик федерального ФРП — «Уральский дизель-моторный завод» (УДМЗ) из соседнего Екатеринбурга. Создаваемые «Турбиной» изделия способны увеличивать работоспособность двигателя, повышая показатель КПД. Кроме того, в двигателе происходит уменьшение образования оксида азота, что положительно сказывается на окружающей среде. Модели для локомотивостроения сейчас дополнительно модернизируют, чтобы они могли использоваться также в малой энергетике и карьерной технике. А в перспективе разработка челябинского завода будет адаптирована и для отрасли судостроения. Судовые турбокомпрессоры преобразовывают отработанные выхлопные газы для получения энергии, увеличивая мощность судового дизеля.

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.