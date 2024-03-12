Барнаултрансмаш передал заказчику новую партию двигателей для БМП

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Дизельные двигатели для боевых машин пехоты производит Барнаултрансмаш, входящий в дочерний холдинг Ростеха «Высокоточные комплексы».

Завод с начала СВО в разы увеличил выпуск этой продукции и за неполных три месяца текущего года отгрузил почти в 1,5 раза больше моторов, чем за аналогичный период прошлого года. Это стало возможным благодаря круглосуточному режиму работы и современному оборудованию, очередную партию которого предприятие получило в начале 2024 года.

Увеличению объемов производства способствует и появление нового участка, который специализируется на диагностике и ремонте дизелей.

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