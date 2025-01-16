Завод «Барнаултрансмаш» завершил этап модернизации производства

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Предприятие «Барнаултрансмаш» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» Ростеха) завершило основной этап модернизации производственных мощностей. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга.

«Барнаултрансмаш» холдинга «Высокоточные комплексы» завершил основной этап модернизации производственных мощностей. Проект стартовал в 2023 году и реализован при государственной поддержке. Предприятие ввело в эксплуатацию новое современное оборудование и модернизировало имеющееся мощности. Кроме того, завод оптимизировал рабочие процессы, технологические цепочки и завершил капитальный ремонт нескольких цехов", — сказали в пресс-службе.

Там отметили, что проект позволит повысить эффективность и объемы производства. Во время модернизации завод не останавливал работу и увеличил выпуск продукции в сравнении с 2022 годом.

«Мы реализуем масштабную программу модернизации „Барнаултрансмаша“ при поддержке государства и Ростеха. Сегодня завершен основной этап технического перевооружения. Кроме того, продолжаются работы над новым корпусом — это необходимое условие для развития завода. Проект повысит возможности предприятия», — подчеркнули в холдинге.

По его данным, за два года «Барнаултрансмаш» увеличил численность персонала почти в два раза. В 2024 году завод помог получить новую рабочую специальность 600 жителям Алтайского края. Кроме того, государственная поддержка позволила расширить возможности социальной программы и фонд оплаты труда, так заработная плата увеличилась более, чем на 50% в сравнении с 2022 годом.

АО «Барнаултрансмаш» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпарации «Ростех») — одно из ведущих промышленных предприятий Алтайского края. Специализируется на конструировании и производстве судовых, промышленных, транспортных дизельных силовых установок. Предприятие является центром компетенций дизелестроения и специализируется на изготовлении дизелей для боевых машин пехоты БМП-2 и БМП-3.

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