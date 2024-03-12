Ростех отправил в войска новую партию «Прорывов»

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Концерн «Уралвагонзавод», входящий в Ростех, передал армии очередную партию танков Т-90М «Прорыв». В этот раз отправка техники сопровождалась праздничным концертом.

Поставленные машины приобрели ряд усовершенствований, связанных с улучшением защищенности и эксплуатационных характеристик, необходимых для сохранения жизни экипажей и повышения эффективности при выполнении боевых задач.

«Прорывы» имеют всеракурсную защиту и современную всесуточную высокоавтоматизированную систему управления огнем. На танках заменена башня, модернизированы силовая и трансмиссионная установки, ходовая часть, повышен уровень бронестойкости.

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