СТАН расширяет сервисные мощности для обслуживания промышленных предприятий

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Ведущий российский разработчик и производитель современных станков с ЧПУ холдинг СТАН расширяет мощности по обслуживанию оборудования. По итогам 2023 года холдинг, владеющий обособленным сервисным подразделением в Казани, расширил присутствие на рынке — СТАН запустил работу дополнительных ремонтных бригад в Самаре, Ульяновске и Перми и планирует открыть подразделения в городах Дальневосточного и Сибирского федеральных округов.

Функции единого центра компетенции по техническому сопровождению станков в холдинге «СТАН» выполняет компания «СТАНРЕМСЕРВИС». Организация владеет обособленным подразделением, которое сформировано на базе Казанского авиационного завода им. С.П. Горбунова. Кроме того, в 2023 году сервисные бригады развернуты на крупнейших предприятиях авиационной и машиностроительной промышленности еще в трех регионах страны — Самарской, Ульяновской областях и в Пермском крае.

«Расширение производства позволило „СТАНРЕМСЕРВИСу“ удвоить показатели по обслуживанию станочного оборудования ведущих промышленных предприятий страны. По итогам прошлого года наш технический парк смог принять почти сто единиц оборудования, и мы планируем наращивать объемы услуг. Чтобы обеспечить бесперебойную работу промышленности, на базе „СТАНРЕМСЕРВИСа“ будет сформирован единый центральный склад для обеспечения запчастями предприятий Госкорпорации Ростех», — рассказал генеральный директор ООО «СТАНРЕМСЕРВИС» Дмитрий Сухин.

В 2024 году центр компетенции по техническому сопровождению станков холдинга СТАН продолжит экспансию в регионы присутствия Госкорпорации. С этой целью предприятие ведет переговоры по заключению договоров на сервисное обслуживание в Комсомольске-на-Амуре и в Новосибирске.

Специалисты «СТАНРЕМСЕРВИСа» активно участвуют в сборке станков на заводах-изготовителях и в пуско-наладочных работах. Это позволяет сервисным бригадам поддерживать высокий уровень компетенции в освоении нового оборудования до его поступления на сервисное обслуживание.

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