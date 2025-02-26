Холдинг СТАН выпустил импортозамещенный фрезерный станок для авиастроения

© rostec.ru

Станкостроительный холдинг «СТАН», входящий в состав Госкорпорации Ростех, представил первый полностью российский пятиосевой станок с ЧПУ VMB 800, предназначенный для обработки литых корпусных деталей, используемых в авиационной и вертолетной промышленности. Как об этом сообщила пресс-служба Ростеха, этот станок способен эффективно обрабатывать сложные авиационные компоненты, где критически важна высокая точность изготовления. VMB 800 не имеет аналогов среди российского оборудования и является значимым достижением в области станкостроения.

Обрабатывающий центр VMB 800 оснащен высокоскоростным шпинделем и системой числового программного управления, разработанными и произведенными в России. Также на станке установлен безынерционный гидравлический тормоз поворотных осей отечественного производства. Это оборудование позволяет качественно обрабатывать такие детали, как кронштейны для интерцепторов (устройств, уменьшающих подъемную силу на крыле самолета), элементы силового каркаса хвостового оперения и другие сложные компоненты.

«Запуск серийного производства полностью отечественного обрабатывающего центра VMB 800 — это важный шаг в развитии российской промышленности и укреплении технологического суверенитета авиационной отрасли. Данный станок демонстрирует конкурентоспособность российского станкостроения и соответствует всем строгим требованиям стратегически важных отраслей», — отметил Семен Якубов, управляющий директор по станкостроению и особым проектам Ростеха.

Конструкция станка VMB 800 минимизирует вибрации во время работы, что обеспечивает высокое геометрическое качество обрабатываемых деталей. Широкий диапазон величин подач и частот вращения шпинделя, а также конструкция типа «коробка в коробке» повышают жесткость и виброустойчивость несущей системы.

© rostec.ru

ООО «СТАН» — российская компания, специализирующаяся на разработке и производстве современных станков с ЧПУ для высокотехнологичных отраслей промышленности. В продуктовую линейку компании входят портальные, токарно-фрезерные, шлифовальные станки, тяжелые прессы и другое оборудование. Холдинг объединяет пять промышленных предприятий, расположенных в пяти регионах страны.

Госкорпорация Ростех — крупнейшая машиностроительная компания России, объединяющая более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах. Ростех является ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках государственного оборонного заказа. Корпорация также развивает гражданские высокотехнологичные производства в стратегически важных отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика и новые материалы. В портфель Ростеха входят известные бренды, такие как КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Росэлектроника» и «Нацимбио». Консолидированная выручка корпорации в 2023 году превысила 2,8 трлн рублей.

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