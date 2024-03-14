В Перми открылся многофункциональный спорткомплекс «Энергия»

© gorodperm.ru

Это самое масштабное спортивное сооружение, возведенное в Перми за последние годы. Приоритетный проект был реализован в рамках инфраструктурной программы «Пермь-300» и нацпроекта «Демография».

Открытие универсального спортивного комплекса «Энергия» в Перми состоялось 13 марта. Это четырехэтажное здание, где разместились два универсальных спортивных зала — среди них первый в Прикамье зал для гандбола. Кроме этого, здесь обустроены бассейн с медико-восстановительным комплексом, тренажерный и фитнес залы, залы для единоборств и бокса, а на эксплуатируемой кровле будут обустроены три теннисных корта. На территории спорткомплекса организован стадион с беговыми дорожками, футбольное поле с трибунами, беговые дорожки и тренажеры.

Одна из площадок спортивного комплекса адаптирована для занятий спортивной гимнастикой. Модульное оборудование предоставила Всероссийская федерация спортивной гимнастики. Заслуженный мастер спорта, Олимпийская чемпионка, главный специалист по развитию Федерации спортивной гимнастики России в регионах Елена Шевченко высоко оценила возведенный объект: «Такой комплекс в вашем городе — это чудо! Я завидую детям, которые будут здесь заниматься. В мое время таких спортивных объектов, условий для тренировок не было. Установленное оборудование соответствует требованиям для проведения крупных спортивных соревнований. Обращаюсь к родителям — приводите детей заниматься гимнастикой. Это универсальный вид спорта, который развивает гибкость, скорость, силу, ловкость, координацию», — сказала Елена Шевченко.

В день открытия объекта посмотреть комплекс и попробовать свои силы в различных видах спорта смогли ребята — ученики разных возрастов из близлежащих к объекту школ города Перми. Интерактивные мастер-классы для них провели сильнейшие спортсмены по шести видам спорта. По итогу родители могли записать ребенка на выбранные им занятия. Те, кто еще не определился со своим выбором, смогут записаться на портале «Госуслуги».

После проведения лицензирования и включения комплекса во Всероссийский реестр объектов спорта жители края смогут приступить к полноценным занятиям спортом.

Кроме того, сегодня на площадке «Энергии» было подписано ряд соглашений между Пермским краем и Федерацией спортивной гимнастики России, Всероссийской федерации гиревого спорта и Федерации керлинга России.

Справка:

Спорткомплекс площадью 29 тысяч кв. метров находится в Перми по улице Советская, 100. Включает в себя три универсальных спортивных зала с трибунами на 569 мест, бассейн, тренажерный и фитнес-залы, три теннисных корта.Строительные работы на площадке начались в январе 2022 года. Подрядчик — компания «Стройуниверсал-Парма» из Перми. Строительство велось в рамках проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

© gorodperm.ru

© gorodperm.ru

© gorodperm.ru

© gorodperm.ru

© gorodperm.ru

© gorodperm.ru

© gorodperm.ru

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