В Иркутской области открылась новая больница

© irkobl.ru

В селе Шелехово Тайшетского района открыли новую участковую больницу. Учреждение построили благодаря реализации регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения», входящего в нацпроект «Здравоохранение». На строительство, оснащение оборудованием и благоустройство территории выделили около 400 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов. В новом двухэтажном здании кроме кабинетов приёма специалистов оборудовали отделение паллиативной медпомощи, 11 коек сестринского ухода, дневной стационар, пост скорой помощи.

© irkobl.ru

Ранее медицинскую помощь жителям села Шелехово Тайшетского района и близлежащих населённых пунктов оказывали в приспособленном кирпичном здании 1957 года постройки. Оно значительно пострадало во время наводнения в 2019 году. Сейчас в Шелеховскую участковую больницу прибыли на работу четыре врача-ординатора, которые имеют аккредитацию по лечебным специальностям и опыт работы в медучреждениях Иркутска. Здание оборудовано для маломобильных пациентов. Медучреждение оснастили современной медицинской техникой для оказания экстренной и плановой медицинской помощи: рентгенологическим, стоматологическим оборудованием, полностью оснащены прививочный и процедурный кабинеты, а также кабинеты акушера-гинеколога, терапевта, педиатра.

© irkobl.ru

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.