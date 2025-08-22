В новой поликлинике Качугской районной больницы приняли первых пациентов
В новом здании поликлиники Качугской районной больницы в Приангарье начали вести приём детей. Новое учреждение на 200 посещений в смену построено благодаря реализации федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения», ныне входящего в национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».
В поликлинике будут оказывать медицинскую помощь детям и взрослым. Пока в новом здании открылся приём педиатрических участков. В ближайшее время в медучреждение переедут остальные специалисты.
На масштабный проект из федерального и областного бюджетов затрачено свыше 1,3 млрд рублей. Строительство вели с 2022 года. Новая поликлиника — это современный медицинский комплекс, отвечающий всем необходимым требованиям. В учреждении предусмотрено два отдельных входа для детей и взрослых, современная регистратура, кабинеты узких специалистов.
Детская поликлиника, расположенная на первом этаже, включает кабинеты участковых врачей-педиатров, процедурный и прививочный кабинет, фильтр-бокс для временной изоляции пациентов с подозрением на инфекционные заболевания. Во взрослой поликлинике, расположенной на первом этаже, находятся кабинеты врачей: инфекциониста, врача неотложной помощи, терапевта, невролога и фтизиатра, отделение медицинской визуализации с кабинетом врача-рентгенолога, кабинетом маммографии и рентгенодиагностики.
На втором этаже расположены кабинеты участковых врачей-терапевтов и узких специалистов, две процедурные и хирургическое отделение с малой операционной, отделение диагностики с современными аппаратами УЗИ, кабинеты физиотерапии, массажа, зал ЛФК и кабинеты для эндоскопических исследований. Третий этаж занимают кабинеты узких специалистов, прививочный кабинет, стоматологические кабинеты и зуботехническая лаборатория. На четвертом этаже расположена клинико-диагностическая лаборатория, административные кабинеты и конференц-зал.
