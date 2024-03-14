В Хабаровском крае запустили серийное производство багги «Ерофей»

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Благодаря дополнительным мощностям предприятие «Сониктранс» сможет выпускать до 20 тактических вездеходов в месяц.

Под эти цели был построен новый цех серийной сборки багги. В прошлом году как резидент ТОР компания на расширение производства получила льготный кредит по линии Минвостокразвития России и Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. На предприятии современные станки, новое оборудование, единицы техники в разной степени готовности. Последние модели оснащены прибором инфракрасного излучения (ночного видения) и видеокамерами.

Следующий шаг в развитии предприятия — это освоение моделей техники гражданского назначения.

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