В пригороде Новороссийска открылся новый детский сад

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В селе Борисовка под Новороссийском 14 марта открыли новый детский сад, рассчитанный на 240 мест, сообщается в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Дошкольное учреждение на улице Жемчужной оборудовано всем необходимым для физического, музыкального и творческого развития малышей. Здесь есть игровое оборудование, мини-лаборатории для изучения окружающего мира, а аткже интерактивные устройства.

Кроме тоого, в конце прошлого года в Борисовке началось строительство поликлиники, которая сможет принимать 450 пациентов в день. Завершение работ запланировано на 2025 год.

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