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Детские сады и школы

В пригороде Новороссийска открылся новый детский сад

 © kuban.bfm.ru

В селе Борисовка под Новороссийском 14 марта открыли новый детский сад, рассчитанный на 240 мест, сообщается в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Дошкольное учреждение на улице Жемчужной оборудовано всем необходимым для физического, музыкального и творческого развития малышей. Здесь есть игровое оборудование, мини-лаборатории для изучения окружающего мира, а аткже интерактивные устройства.

Кроме тоого, в конце прошлого года в Борисовке началось строительство поликлиники, которая сможет принимать 450 пациентов в день. Завершение работ запланировано на 2025 год.

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Источник: https://kuban.bfm.ru/news/25951

новый детский сад, Краснодарский край
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    15.03.2415:25:33

    Нравятся мне здания из такого кирпича — по эстетическим причинам.

    Интересно что это за кирпичь?

    Отредактировано: Roman Wyrzykowski~15:26 15.03.24
    #1279511
    • Нет аватара Лексур
      15.03.2419:04:09

      Больше всего похоже на керамический отделочный кирпич. Им для красоты выкладывают последний слой. В 0-х таким даже старые деревянные здания облицовывали. Смотрится и вправду приятпо.

      Отредактировано: Лексур~19:04 15.03.24
      #1279523
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