© sportyakutia.ru

В селе Хатассы открыли многофункциональный зал на 400 мест и два малых зала — для занятий боксом и тренажерный, на территории — открытый стадион для игровых видов спорта.

В здании комплекса имеется многофункциональный зал на 400 мест и два малых зала — для занятий единоборством и тренажерный. А на территории — открытый стадион для игровых видов спорта и умная площадка Воркаут.

Новый спортивный комплекс будет передан на оперативное управление в муниципальное бюджетное учреждение «Детско-юношеская спортивная школа № 7 имени И.И. Захарова» городского округа «город Якутск».

«В новом спортивном комплексе планируем охватить занятиями по 7 видам спорта 830 детей не только села Хатассы, но и сел Пригородное и Табага. И взрослые будут заниматься оздоровлением. Планируем возродить былую славу нашего села как центра развития волейбола. И, конечно, для сельчан с открытием нового объекта появятся дополнительные рабочие места», — поделился директор ДЮСШ с. Хатассы Евгений Гоголев.

По учебному плану охват детей составляет 835 учащихся из сел Хатассы, Пригородное и с. Табага по семи видам спорта:1. Баскетбол2. Бокс3. Волейбол4. Вольная борьба5. Мас-рестлинг6. Мини-футбол7. Лыжные гонки

В течение пяти лет, с 2019 до 2024 года, в Якутии по нацпроекту «Демография» запланировано ввести в эксплуатацию не менее 10 крупных объектов спорта, 6 из которых уже построено.

Всего за последние пять лет по различным программам, включая президентский нацпроект «Демография», в Якутии открылось 32 крупных спортивных объекта. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом увеличилась в республике в 1,7 раз, составив в 2023 году 55% общей численности населения.

© sportyakutia.ru

© sportyakutia.ru

© ysia.ru

© ysia.ru

© ysia.ru

© ysia.ru

https://sportya...leksa-vosem-let

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.