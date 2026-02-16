В селе Черкех Таттинского улуса открыли модульный спортзал
Объект построен по федеральному проекту «Бизнес — спринт (Я выбираю спорт)» при софинансировании Таттинского улуса.
Спортзал представляет собой блочно-модульную конструкцию заводского изготовления площадью 1700 квадратных метров. Это быстровозводимое, экономичное в содержании и адаптированное к любым погодным условиям и пригодное для эксплуатации круглый год здание.
В новом модульном спортзале будут работать секции мас-рестлинга, вольной борьбы, стрельбы из лука, шахмат и волейбола. Предусмотрены универсальный спортивный зал для игровых видов спорта — волейбола, баскетбола, мини-футбола, кабинет медицинской помощи, мужская и женская раздевалки, административные кабинеты.
Фото газеты «Таатта»
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 0