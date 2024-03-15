В Дагестане открылись четыре новых детских сада

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В Республике Дагестан одновременно в четырех муниципалитетах прошли церемонии открытия новых детских садов. Строительство дошкольных учреждений проводилось в рамках нацпроекта «Демография».

В городе Избербаше открылся детский сад № 9 «Светлячок» для 250 ребят, в городе Дербенте — детский сад № 27 «Орленок» для 200 дошкольников. В Ботлихском районе состоялось открытие детского сада «Ручеек», рассчитанного на 100 малышей, а в Гунибском районе — детского сада № 3 на 60 мест.

В новых дошкольных образовательных организациях созданы все условия для всестороннего развития, воспитания, обучения и комфортного пребывания детей. В зданиях оборудованы просторные игровые и спальные комнаты, музыкальные залы, пищеблоки, медицинские кабинеты и прачечные. На территории обустроены игровые площадки.

Всего в Республике Дагестан с 2019 по 2023 год в рамках федеральных и республиканских программ построено 84 детских сада и 84 школы.

Справочно

По состоянию на 1 марта 2024 года доступность дошкольного образования в Республике Дагестан составляет для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет и старше 92,78%, в том числе для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет — 74,49%, для детей в возрасте от 3 до 7 лет — 94,80%.

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