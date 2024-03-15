В Перми открылся плавательный бассейн в микрорайоне Вышка-2

© gorodperm.ru

Ежегодно в Перми увеличивается количество детских садов, школ, а также спортивных объектов. Ранее в Перми уже были открыты 2 муниципальных бассейна.

15 марта состоялось официальное открытие плавательного бассейна по улице Гашкова, 20а. Этот объект очень ждали жители Мотовилихинского района.

Бассейн оборудован пятью дорожками длиной 25 метров. Единовременно в нем может заниматься плаваньем до 48 человек. Начиная с сегодняшнего дня комплекс по улице Гашкова, 20а открыт для всех желающих. Система дезинфекции и водоподготовки в бассейне включает в себя один из самых современных и эффективных модулей озонирования и хлорирования воды.

Площадь нового трехэтажного здания составляет 4,5 тысячи кв. метров. Сам бассейн с пятью дорожками 25 метров расположен на втором этаже. Там же находятся бассейн с зоной гидромассажа, мужская и женская раздевалки с душевыми и санузлами, турецкая баня и сауна. На первом этаже располагаются помещение для сушки волос и касса, в будущем здесь запланировано открытие фитобара и тренажерного зала. Третий этаж занимают зал единоборств, методический кабинет и тренерские.

Особенность нового бассейна в том, что он доступен, в том числе и для людей с ограниченными возможностями здоровья. В здании установлен специализированный лифт, санузлы и раздевалки оснащены необходимым вспомогательным оборудованием, смонтирован специальный подъёмник для спуска в бассейн. Открытие нового бассейна делает микрорайон Вышка-2 еще более привлекательным и комфортным для жизни.

© gorodperm.ru

© gorodperm.ru

© gorodperm.ru

© gorodperm.ru

© gorodperm.ru

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