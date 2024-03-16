ITK LAN-кабель ITK категории 5е производства Троицкого предприятия IEK GROUP

LAN-кабель ITK категории 5е производства Троицкого предприятия IEK GROUP — отличные технические характеристики!

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LAN-кабель ITK категории 5е производства Троицкого предприятия IEK GROUP — уже в продаже!Кабель витая пара ITK изготавливается на высокотехнологичном оборудовании, его стабильные технические характеристики отвечают современным международным стандартам.

LAN-кабель применяется для построения структурированных кабельных систем, локальных вычислительных сетей, для общей коммуникационной инфраструктуры зданий, магистральных и горизонтальных подсистем, организации «последней мили» и IP-систем.

Преимущества LAN-кабеля ITK российского производства

· Минимальные сроки производства — быстрые поставки клиентам.

· Строгий контроль качества продукции.

· Соответствие стандартам ГОСТ 54429-2011, ISO/IEC 11801, EN 50173-1, TIA/EIA-568-C.2.

· Отличные технические характеристики на протяжении всего срока службы.

· Сертификаты соответствия и пожарной безопасности, оформление сертификата СТ-1.

Технические характеристики LAN-кабеля ITK российского производства

· Материал жил — высококачественная электротехническая медь.

· Диаметр жилы — 0,51 мм.

· Категория 5е.

· Исполнение: неэкранированное (U/UTP).

· Оболочка: PVC, LSZH, нг(А)-LSLTx.

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