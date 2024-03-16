ITK LAN-кабель ITK категории 5е производства Троицкого предприятия IEK GROUP
LAN-кабель ITK категории 5е производства Троицкого предприятия IEK GROUP — отличные технические характеристики!
LAN-кабель ITK категории 5е производства Троицкого предприятия IEK GROUP — уже в продаже!Кабель витая пара ITK изготавливается на высокотехнологичном оборудовании, его стабильные технические характеристики отвечают современным международным стандартам.
LAN-кабель применяется для построения структурированных кабельных систем, локальных вычислительных сетей, для общей коммуникационной инфраструктуры зданий, магистральных и горизонтальных подсистем, организации «последней мили» и IP-систем.
Преимущества LAN-кабеля ITK российского производства
· Минимальные сроки производства — быстрые поставки клиентам.
· Строгий контроль качества продукции.
· Соответствие стандартам ГОСТ 54429-2011, ISO/IEC 11801, EN 50173-1, TIA/EIA-568-C.2.
· Отличные технические характеристики на протяжении всего срока службы.
· Сертификаты соответствия и пожарной безопасности, оформление сертификата СТ-1.
Технические характеристики LAN-кабеля ITK российского производства
· Материал жил — высококачественная электротехническая медь.
· Диаметр жилы — 0,51 мм.
· Категория 5е.
· Исполнение: неэкранированное (U/UTP).
· Оболочка: PVC, LSZH, нг(А)-LSLTx.
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