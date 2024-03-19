Спортивный комплекс «Коралл-Арена» открылся в Бежецке Тверской области

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Под крышей «Коралл-Арены» объединены ледовый каток, зал для игровых видов спорта и тренажерный зал с сопутствующими помещениями.

Этого события в Бежецке ждали семь лет. Строительство многофункционального спортивного объекта на въезде в город со стороны Твери началось компанией «Коралл» еще в 2017 году. Сдать спорткомплекс в строй планировалось осенью 2018-го. Однако из-за ряда проблем, в том числе форс-мажорных обстоятельств, сроки окончания строительства постоянно отодвигались. Работы активизировались в минувшем году при поддержке правительства Тверской области.

И вот 16 марта физкультурно-оздоровительный комплекс «Коралл-Арена» распахнул свои двери для всех желающих. Вопреки традиции, ленточку перерезать не стали.

По своему проектному решению ФОК «Коралл-Арена» напоминает многофункциональный спортивный центр на Тверце , открытый в прошлом году.

В центре располагается трехэтажное здание с раздевалками, административными и хозяйственными помещениями и тренажерным залом, по бокам — два больших спортивных зала. Но на этом сходство практически и заканчивается. Главное отличие — каток с искусственной ледовой ареной, на котором можно круглый год проводить как массовое катание на коньках, так тренировки и соревнования по хоккею, фигурному катанию и шорт-треку.

Универсальный игровой зал с другой стороны также по своим размерам — один из самых больших в области. Здесь одновременно можно проводить сразу три матча по волейболу, или одновременно игры по волейболу, мини-футболу и теннису. При необходимости с помощью специальных перегородок пространство разделяется три обособленные зоны.

— Открытие этого ФОКа — знаковое событие не только Бежецка, но для всего северо-востока Тверской области. Потому что на данный момент такого спортивного комплекса попросту нет и в соседних с нами муниципалитетах. Не случайно мне уже звонили главы Сонковского и Сандовского округов и интересовались нашими условиями, — подчеркнул исполняющий обязанности директора ГБУ ФОК «Коралл-Арена» Андрей Колпаков.

По его словам, в новом ФОКе созданы не только современные условия для тренировок и проведения соревнований по игровым и ледовым видам спорта, а также для занятий фитнесом, тяжелой атлетикой, пауэрлифтингом и сдачи норматив ВФСК ГТО. Не забыли и о максимальном комфорте для посетителей. На первом этаже сразу за центральным входом оборудованы зона отдыха с гардеробом и буфетом и четыре раздевалки для ледовых видов спорта с душевыми, сушилками и туалетами. На втором этаже, кроме фитнес-зала и административных помещений, также располагаются четыре раздевалки для игровых видов спорта с отдельными шкафчиками для одежды.

— На сегодняшний день это лучший тренажерный зал в нашем городе, оборудованный всем необходимым и самым современным. Здесь есть тренажеры, которые, в отличие от нашего зала, позволяют проработать все группы мышц, — поделился впечатлениями воспитанник отделения тяжелой атлетики бежецкой комплексной спортивной школы победитель и рекордсмен первенства России Прохор Полуянов.

Планируется, что в ближайшее время ФОК «Коралл-Арена» станет базовой площадкой для тренировок воспитанников муниципальной комплексной спортивной школы. И не только волейболисток. Как рассказал тренер отделения тяжелой атлетики Геннадий Карпов, уже достигнута договоренность, что он сможет по вторникам и четвергам проводить бесплатные занятия для своих учеников в тренажерном зале нового ФОКа.

Единственно, остается решить проблему с транспортной доступностью спорткомплекса.

- Сегодня из города до «Коралл-Арены» можно добраться только на автомобиле. Общественный транспорт сюда не доезжает. Пешком ходить далеко, и да небезопасно. Насколько знаю, сейчас решается вопрос о выделении специального автобуса спортшколы для подвоза тренировочных групп с центра города до ФОКа, — пояснил Геннадий Карпов.

В настоящее время содержание «Коралл-Арены» с собственной газовой котельной будет финансироваться из регионального бюджета. Комитет по физической культуре и спорту Тверской области выступил учредителем соответствующего государственного бюджетного учреждения. Естественно, ФОК будет оказывать и платные услуги.

— Это спортивное сооружение поможет нам приобщить к занятиям физической культурой и спортом большое количество населения нашего региона и принимать не только муниципальные, но и областные и всероссийские соревнования! — уверен ветеран физической культуры и спорту почетный граждан Бежецкого района Анатолий Красавин.

© tverigrad.ru

© tverigrad.ru

© tverigrad.ru

© tverigrad.ru

© tverigrad.ru

© tverigrad.ru

© tverigrad.ru

© tverigrad.ru