«Газпром нефть» запустила экологичную переработку пластиковой упаковки в Ленинградской области

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«Газпром нефть» ввела в эксплуатацию завод по переработке пластиковых упаковочных материалов во вторичную гранулу. Комплекс годовой мощностью 8,6 тыс. тонн начал работу в городе Гатчина Ленинградской области. Новое предприятие обеспечит полный цикл переработки пластиковой упаковки из полипропилена и полиэтилена и выпуска подготовленного сырья для дальнейшего использования.

Переработанное сырье — вторичную полимерную гранулу — компания будет направлять российским производителям продукции из пластика. Также гранулу планируют использовать для собственных потребностей «Газпром нефти» — выпуска гидроизоляционных материалов для промышленного и гражданского строительства.

© gazprom-neft.ru

На новом предприятии «Газпром нефти» установлено современное оборудование для переработки пластика. Экологичность производства обеспечивает система очистки воды замкнутого цикла. Оборудование фильтрации позволяет улавливать мелкие пластиковые частицы, очищать воду и повторно возвращать ее в технологический цикл.

«К 2030 году объемы применения вторичной гранулы только в периметре „Газпром нефти“ могут достигнуть 3,2 тыс. тонн в год. Использовать переработанное сырье экономически эффективнее, а процесс рециклинга безопасен для окружающей среды. Наш проект вторичной переработки упаковочных материалов — важный шаг для развития экономики замкнутого цикла в стране, его реализация позволит возвращать в производственный процесс весь объем пластика, который выпускаем мы и наши партнеры».

Игорь Королев начальник департамента нефтехимии и СУГ «Газпром нефти»

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