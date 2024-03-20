На котельном заводе Барнаула произведен монтаж станка плазменной резки ULTRATHERM MTRP-2060

На котельном заводе г. Барнаул специалисты ГК «СПИКОМ» ввели в эксплуатацию очередной станок плазменной и газовой резки ULTRATHERM MTRP-2060 с труборезом TUBESYST RD-325-6.

— Станок плазменной и газовой резки металла ULTRATHERM MTRP-2060 имеет площадь обработки 2100×6100мм.

— Станок укомплектован трубным устройством TUBESYST RD-325-6 для фигурной резки круглых труб диаметром до 325мм длиной до 6000мм.

Станок плазменной резки ULTRATHERM MTRP-2060 © www.ультратерм.рф

— Источник плазмы ULTRAFIRE PRO-125. Резка металла на прожиг до 25мм, резка с края листа до 50мм.

— Управление станком осуществляется при помощи профессионального промышленного контроллера SPM-10, установленного на портале станка.

— Магнитное крепление плазмотрона с возможностью автоматической установки под разными углами для продольной резки металла со снятием фаски.

Станок плазменной резки ULTRATHERM MTRP-2060 © www.ультратерм.рф

— На станке установлена система умной вытяжки дымовых газов, которая позволяет удалять дымовые газы только из зоны резки. Система умной вытяжки делает процесс вытяжки более эффективным, позволяет применять менее мощные и менее дорогие вытяжные вентиляторы.

— На дымоудалении установлен высокооборотный вытяжной вентилятор ULVENT ULT-5000 производства ГК «СПИКОМ».

Производитель станков плазменной и газовой резки металла: ГК «СПИКОМ», г. Барнаул.

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