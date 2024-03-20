В севастопольской школе № 37 открыли новый корпус

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Начальный корпус общеобразовательной школы № 37 имени Героя Советского Союза С.А. Неустроева начал работу в Севастополе. Всего в новом корпусе будет обучаться около 650 учеников. Директор школы № 37 Татьяна Волошинская подчеркнула: открытие учреждения позволило всей школе перейти в режим занятий в одну — первую — смену.

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В новом здании, предназначенном для обучения детей 1-4 классов, спроектировано 20 вместительных классных комнат. Для учеников будут доступны группы продленного дня, различные секции и кружки. Здание оборудовано отдельными кабинетами для изучения иностранных языков, занятий шахматами и информатикой. Также имеется большой актовый зал с гримерными и гардеробными помещениями. На территории школы будут функционировать просторная библиотека, художественная студия, а также студии для занятий по робототехнике и обучению фотографии и видеосъемке.

© obyektiv.press

© obyektiv.press

© obyektiv.press

© obyektiv.press

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