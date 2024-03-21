На рынке представлено много различных вариантов SOM модулей от производителей со всего мира. Diasom при создании своих продуктов и постарался взять от конкурентов все лучшее, не забывая при этом про требования отечественного рынка.

Периодически приходится слышать от новых клиентов, что мы производим SOM в Китае или переклеиваем наклейки на модулях китайских брендов и, на самом деле, даже не разрабатывали SOM. Надо признать, что в отрасли электроники подобные подозрения — это нормально. Все-таки Китай несомненный лидер и сложно конкурировать с производителями из Поднебесной, но наш опыт показывает, что это возможно. Первые разработки по SOM начались 3 года назад, а наше собственное производство существует уже 15 лет и расположено в Санкт-Петербурге. На его базе собираются электронные модули различной степени сложности вплоть до последних поколений серверных плат. Высокая производительность достигается за счет автоматизированных линий монтажа (472000 компонентов в час), системы прослеживаемости и автоматической оптической инспекции.Подготовили короткий ролик с демонстрацией сборки SOM, чтобы развеять сомнения. Приятного просмотра!

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Промышленный SoM модуль на базе ARM Cortex-A53Сверхминиатюрное (29×29 мм) решение для промышленного применения, где крайне важны габариты, стойкость к вибрациям, высоким и низким температурам. Процессорная плата DS-IMX8M создана для тех, кто ценит скорость разработки, а также надёжность работы изделия. Наличие заводской прошивки и возможность загрузки ПО заказчика делает модуль удобным даже в серийном применении.

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Мини SOM на базе ARM Cortex-A55 — DS-RK3568Сверхминиатюрный (35×35 мм) промышленный SOM на основе производительного процессора последнего поколения Quadcore ARM Cortex-A55. Модуль DS-RK3568 может быть успешной альтернативой для SOM, выполненных на процессорах i.MX6(8).

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