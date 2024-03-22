В Беслане открыли новую подстанцию скорой медицинской помощи

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Двухэтажное здание, оборудованное современной техникой и мебелью, построили по госпрограмме «Развитие здравоохранения».

Для персонала обустроены комнаты отдыха, обеденная, душевые. Бригады будут обслуживать Правобережный район с населением более 55 тысяч человек.

Также в Беслане идёт реконструкция поликлиники. Закончить планируется к концу года.

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