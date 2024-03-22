В с.п. Сурхахи Республики Ингушетия открылась новая школа на 320 мест

© ingushetia.ru

Состоялось торжественное открытие основной общеобразовательной школы в с.п. Сурхахи Назрановского района на 320 мест. Объект построен в рамках федеральной программы «Развитие образования».

Новая трехэтажная школа сельского поселения Сурхахи реализует основную общеобразовательную программу начального общего и основного общего образования. Всего в здании создано 17 учебных кабинетов, спортивный зал, актовый зал, пищеблок, библиотека, медицинский кабинет, кабинеты для администрации школы, помещения для техперсонала. Учебные кабинеты оборудованы досками, компьютерами, экранами для проекционного оборудования, рабочей зоной учителя и ученической мебелью.

Для занятий по технологии для учеников предусмотрено оборудование: 5 швейных машин и утюги и для девочек и 2 конструктора модульных станков для мальчиков.

Напомним, недавно в сельском поселении Сурхахи в рамках нацпроекта «Демография» также открылся второй корпус «Дома ветеранов» на 50 мест.

© ingushetia.ru

© ingushetia.ru

© ingushetia.ru

© ingushetia.ru

© ingushetia.ru

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.