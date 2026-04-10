Новую школу на 1 тыс. 101 учебное место открыли в с. Мальково Тюменского округа 10 апреля. Ее сдали в эксплуатацию на три месяца раньше срока. Учреждение возведено по типовому проекту, но имеет свои отличительные особенности, связанные с направлениями работы коллектива — туризмом и краеведением.

Первый класс юных инспекторов дорожного движения в Тюменской области появился здесь.

Возведение новой школы в Мальково по соседству со старым зданием началось в конце 2024 года. По оценке заказчиков объект выполнен качественно, претензий к застройщику нет.

Школа будет работать в одну смену. Автобусы доставят в нее учеников из девяти прилегающих сел.

В школе действуют профильные классы, в том числе робототехники. В кабинете домоводства ученики занимаются выпечкой пасхальных куличей. В универсальном кабинете изготавливают под них подставки. У мальковских учеников теперь есть телестудия, кинорекреация и кабинет по оказанию первой медицинской помощи.

В холлах четырех этажей каждый найдет занятие по душе: игра в шахматы, лабиринты, игровые и многое другое.

Учитель начальных классов Яна Юровская трудится в школе более 35 лет. Признается, что новое здание не идет ни в какое сравнение с предыдущим местом работы: «Мы попали в сказку. По коридорам, в кабинетах все новое — стенды, парты, оборудование. Рады этому, ждем, когда мой 2А, а это 20 мальчиков и 10 девочек, начнут учиться. Уроки — с понедельника», — сказала Яна Юровская.

Три спортивных зала радуют восьмиклассников. По периметру школы организованы большая игровая и универсальная спортплощадки, площадка для сдачи ГТО, амфитеатр.

На фасаде здания размещен мурал в честь участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза Самойло Репутина. Он отличился во время Курской битвы. В январе 1945 года капитан Репутин погиб в боях за Восточную Пруссию.

Добавим, в Тюменской области до конца 2026 года новые школы откроют в двух муниципалитетах взамен деревянных, одну — в Винзилях, три — в Тюмени: на ул. Красных Зорь, в мкр-н Березняки и Ямальский-1. В целом строится 12 объектов образования за счет средств регионального бюджета.