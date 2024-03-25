Компания «ЯМЯ-ИНЖИНИРИНГ» импортозаместила трубопроводные системы из коррозионно-стойкой стали

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Отечественный производитель вакуумных сточных систем ООО «ЯМЯ-ИНЖИНИРИНГ» запустил в производство трубопроводные системы из нержавеющей стали в Санкт-Петербурге.

Трубопроводная система с раструбным соединением производится под торговым знаком «ЛАГАРМА®».

"ЛАГАРМА®" насчитывает около 200 типов изделий (трубы, фитинги, узлы прохода, трапы/шпигаты, каналы), выполненных из тонкостенных труб DN50, DN75 и DN110 с толщиной стенки всего 1 мм, что значительно снижает вес всей системы.

«ЛАГАРМА®» уже активно применяется в судостроении. В 2023 г. изделия были поставлены на суда и заложены на ряд проектов 2024 года. Продукция поставляется с сертификатами РМРС.

Высококачественный материал

Хромоникелевая аустенитная сталь 03X17H14M3 (AISI 316L), 08X18H10 (AISI 304) обеспечивает повышенную коррозионную и химическую стойкостью: устойчивость к воздействию органических и неорганических кислот, щелочей и других агрессивных сред. Трубы обеспечивают безопасность эксплуатации, увеличивают срок службы без потери первоначальных свойств материала.

Сферы применения трубопроводной системы не ограничены:

Судостроение, Промышленность (аграрная, пищевая, химическая, нефтегазовая), Строительный сектор.

К прочим преимуществам «ЛАГАРМЫ» можно отнести:

· Простой и быстрый монтаж. Раструбное соединение «КАРАПАКС» не требует сварки;

· Огнестойкость (нержавеющая сталь — негорючий материал);

· Низкая шероховатость труб. Защита от засоров и гигиена;

· Малый коэффициент теплового расширения;

· Устойчивость к деформациям;

· Не требуют финишной обработки;

· Эстетичный внешний вид.

За 23 года «ЯМЯ-ИНЖИНИРИНГ» выполнила более 100 проектов для судостроения и 300 проектов для строительного сектора.

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