«Звёздочка» приступила к изготовлению деталей аддитивным методом

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Центр пропульсивных систем АО «ЦС «Звездочка» /входит в Объединённую судостроительную корпорацию/ принял первые заказы по изготовлению аддитивным методом заготовок деталей для внешних предприятий и наращивает производство изделий для винто-рулевых колонок (ВРК) собственного производства.

Изделия, выращенные путём послойного нанесения металлического порошка, расплавляемого с помощью сфокусированного источника энергии — лазерного луча, будут применены в конструкции узла уплотнения винто — рулевых колонок АТ40В1, которые также разработаны и изготовлены Центром пропульсивных систем и в скором времени будут доставлены заказчику.

Для производства деталей специалистами Центра пропульсивных систем были разработаны чертежи с учетом требований нормативных документов на аддитивные технологии и выполнено согласование чертежей с ФАУ «Российский морской регистр судоходства».

Отметим, в марте Центр пропульсивных систем аддитивным методом вырастил заготовки для деталей общего машиностроения по двум заказам предприятий — партнёров.

Центр пропульсивных систем АО «ЦС «Звездочка» может вырастить методом прямого лазерного выращивания для стороннего заказчика детали диаметром до 1100 мм и высотой до 500 мм.

«Звёздочка» приступила к работам прямого лазерного выращивания деталей судового машиностроения в 2021 году. Главные достоинства аддитивной технологии — возможность выращивания относительно крупных деталей и заготовок сложной геометрии, а также в широком спектре применяемых порошковых металлических материалов (легированные, нержавеющие стали, сплавы на основе титана и др.).

Использование установки прямого лазерного выращивания также позволяет значительно сократить время на финальную механическую обработку готового изделия и, как следствие, существенно снизить трудоёмкость его изготовления. Кроме этого, аддитивная технология позволяет производить ремонт и восстановление деталей судового машиностроения методом лазерной порошковой наплавки.

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