В Павловске Воронежской области открылась новая детская поликлиника

© zdrav36.ru

В Павловске состоялось открытие новой детской поликлиники. Ее возвели в рамках реализации региональной программы по модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение».

В новом двухэтажном здании начали вести прием врачи-педиатры, детский хирург, травматолог-ортопед, невролог, офтальмолог и детский психолог. Открыт бокс, начал работу дневной стационар, функционируют прививочный и процедурный кабинеты, кабинет забора крови и биоматериала. Теперь чтобы сделать УЗИ ребенку не надо идти в диагностический корпус — все исследования можно выполнить в одном месте.

— Это очень удобно, так как раньше в одной очереди стояли взрослые и дети, а теперь все организованно и продумано до мелочей. А зона комфортного пребывания для малышей и их родителей позволяет занять детей на период ожидания, — отмечает врач ультразвуковой диагностики Наталья Помазова.

Перед приемом юные пациенты могут посмотреть развивающий мультфильм, а их родители узнать полезную для себя профилактическую информацию. А если вы пришли раньше назначенного времени, то можно поиграть с ребенком на уличной детской площадке у поликлиники.

Главной задачей было создать комфортные условия для юных пациентов, чтобы каждое посещение вызывало только положительные эмоции. Этого удалось добиться, организовав четкую систему записи и приема и грамотно выстроив маршрутизацию. Потоки здоровых детей, пришедших на плановые осмотры и с профилактической целью, и пациентов, обратившихся в связи с заболеваниями, разделены и изолированы друг от друга.

— Новое здание детской поликлиники — еще один важный шаг на пути оздоровления населения. Это важное для всех событие произошло в «Год семьи», объявленный Президентом РФ, ведь дети — наше будущее и в наших силах сделать будущее нации здоровым, — комментирует главный врач Александр Королюк.

© zdrav36.ru

© zdrav36.ru

© zdrav36.ru

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