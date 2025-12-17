В понедельник, 15 декабря, сочтоялась церемония ввода в эксплуатацию новой детской поликлиники, построенной в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Она рассчитана на 60 посещений в смену. Здание площадью 1,2 тыс. кв. м почти в три раза больше прежнего и полностью соответствует всем современным требованиям. На строительство, благоустройство территории и оснащение современным оборудованием бобровской поликлиники направили более 170 млн рублей, из которых 129 млн — средства федерального бюджета.

Медучреждение рассчитано на 150 посещений в смену. Здание спроектировано и построено с учетом современных санитарных норм и требований. Ввод объекта в эксплуатацию позволил в три раза увеличить площадь детского поликлинического подразделения и создать комфортные условия как для пациентов, так и для медицинского персонала.

Площадь поликлиники составляет около 1,5 тыс. кв. м. В учреждении оборудованы зона комфортного пребывания, кабинеты здорового ребенка, детского гинеколога, ортопеда-травматолога, отоларинголога, офтальмолога, детского эндокринолога, стоматолога, невролога, кабинет ультразвуковой диагностики. Также предусмотрены дневной стационар на две палаты, процедурный кабинет, физиотерапевтический кабинет и кабинет массажа.

В поликлинике работают 15 врачей-специалистов и 15 медицинских сестер. Рабочие места сотрудников оборудованы необходимой техникой, есть ординаторская, столовая и гардероб. Учреждение оснащено современным медицинским оборудованием в соответствии с действующими стандартами. В числе приобретенной техники — передвижной рентген-аппарат палатного типа и многофункциональный аппарат УЗИ.

