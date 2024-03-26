На площадке промпарка «Краснодар» с поддержкой края запустили производство нового резидента

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В открытии фабрики по выпуску высокотехнологичной продукции из композитных материалов приняли участие генеральный директор Управляющей компании промпарка Дмитрий Коптев, инвестор ООО «КОМПАС ПУЛС РУС» Эдуард Тахмазян, директор компании Антон Чаленко, а также сотрудники предприятия.

Как рассказал во время осмотра площадок Эдуард Тахмазян, компания работает в крае с 2014 года. Производство в поселке Индустриальном закрывало только 30% потребности рынка страны в композитных бассейнах. Поэтому было решено запустить еще одну фабрику уже на территории промышленного парка, обеспеченного необходимой инфраструктурой. Объем инвестиций в реализацию проекта составил свыше 246 млн рублей. С выходом на проектные мощности предприятие сможет выпускать до 1200 композитных бассейнов ежегодно.

— Мы реализовали вторую очередь большого проекта по расширению производства высокотехнологичной продукции из композитных материалов. Бассейны, которые мы выпускаем, составляют конкуренцию ведущим европейским брендам. Всего запланировали четыре очереди, — добавил Антон Чаленко.

Фабрику «КОМПАС ПУЛС РУС» разместили на площади 1,5 га промышленного парка «Краснодар». Это второй внешний резидент первого в крае индустриального парка. На сегодняшний день здесь уже работают четыре предприятия. Еще пять резидентов строят производства по выпуску промышленной и пищевой продукции.

© minpromtorg.gov.ru

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