НПЦ «Пружина» нарастил производственные мощности

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НПЦ «Пружина» увеличил производственную мощность до 1,4 млн автомобильных пружин в год и произвел миллионную пружину для отечественного автопрома. В 2024-2025 гг. запланирован выпуск пружин более чем для 300 моделей современных автомобилей. Это позволит обеспечивать вторичный рынок легковых иномарок качественными пружинами повышенной надежности и долговечности для замены продукции ушедших с рынка европейских производителей.

Импортозамещающее производство автомобильных пружин методом холодной навивки из высокопрочной пружинной проволоки было запущено на НПЦ «Пружина» в 2020 году. Проект был реализован в том числе за счет средств Фонда развития промышленности в размере 62,3 млн рублей.

За это время НПЦ «Пружина» существенно увеличил объем поставок пружин для конвейера АО «АВТОВАЗ», став основным поставщиком пружин для автомобилей LADA Vesta и LADA Granta.

Развитая сырьевая и технологическая база, инженерные компетенции в проектировании и изготовлении пружин автомобильной подвески по мировым стандартам позволяют НПЦ «Пружина» быстрыми темпами осваивать ассортимент пружин для рынка автозапчастей.

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