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Якутск — это крупнейший город на планете, находящийся в зоне вечной мерзлоты, с населением более 370 тысяч человек. Это также столица самого большого и холодного региона России — республики Саха (Якутия). В своё время в городе была зафиксирована температура ниже -64 градусов. Здесь же находится цирк, который считается самым северным в мире.

Своим появлением город обязан землепроходцу Петру Бекетову, заложившему также Нерчинск, Олёкминск и Читу. На этих землях с 1632 года — с момента основания Ленского острога — шли бои между воинственным коренным народом саха и казаками, а во время Гражданской войны красные разбили последний крупный отряд белых на всей территории РСФСР. Сегодня Якутск — важный транспортно-логистический узел для освоения севера, центр торговли.

1. Якутск находится на левом берегу реки Лены. По данным на 2023 год, в городе проживает более 378 тысяч человек — по этому параметру он занимает 52 место в России. Почти 60% населения — якуты (они же народ саха), коренное население этой территории.

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2. Монумент в честь основания Якутска и памятник Петру Бекетову. В 1632 году на картах появился Ленский острог, который иногда называли Якутским. Заложила его экспедиция отряда землепроходца, казачьего сотника Петра Бекетова, который известен также основанием Нерчинска, Олёкминска и Читы. 10 лет спустя острог перенесли на другой берег — на место современного Якутска — и сделали центром Якутского воеводства, а в 1851 году он стал столицей самостоятельной области на правах губернии.

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3. Хотя Якутск и не находится за Северным полярным кругом, расстояние до него по прямой чуть больше 500 км, но исторические максимум и минимум температур доходили до +38,4 и -64,4 градусов, соответственно. Такая амплитуда температур обусловлена его удалённостью от морей — климат тут резко континентальный. Зима длится с середины ноября до конца апреля. Обычно летом температура тут колеблется в районе отметки +19,5 градусов Цельсия, а зимой — -28,6 градусов. Якутск — самый большой на планете город в зоне вечной мерзлоты.

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4. Градо-Якутский Преображенский Кафедральный собор — самая старая из сохранившихся и действующих церквей города, одна из главных достопримечательностей.

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5. Здание собора строили с 1838 по 1845 годы. Начали его на средства местного купца Михайло Соловьёва под наблюдением архитекторов из Иркутской епархии, к которой в то время принадлежал Якутск. Продолжили возведение его сыновья Алексей и Максим. Сегодня церковь внесена в список памятников истории и культуры регионального уровня. В советское время в здании находились разные организации, в том числе и библиотека.

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6. Долгое время настоятелем в Свято-Преображенском соборе был протоиерей Дмитрий Хитров, в 1868 году ставший первым епископом Якутским и Вилюйским Дионисием после принятия монашеского пострига. Его перу принадлежат переводы Библии на якутский язык, а также многих богослужебных и духовно-нрав­ственных книг. Он же стал одним из основоположников грамматики якутского языка.

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7. Во время Гражданской войны под Якутском было разгромлено последнее крупное подразделение белых в РСФСР. Произошло это недалеко от села Амга зимой 1923 года и вошло в историю как «Ледовая осада». Отрядом красных командовал Иван Строд, белыми руководил генерал Анатолий Пепеляев, отступивший после сражения к Охотскому морю и попавший в плен.

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8. «Старый город» — квартал в центральной части города, воссоздающий облик старого Якутска. Однако большинство зданий здесь копии старых построек, в том числе, Якутского острога. Здесь есть здания в стиле XIX века, деревянные улицы, кафе и рестораны, торговые центры.

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9. В годы Великой Отечественной войны в Якутске был штаб авиадивизии и управление воздушной трассы Алсиб. В рамках ленд-лиза по ней доставили около 8 тысяч истребителей и бомбардировщиков. Название «Авиагруппа» до наших дней закрепилось за районом, где находился штаб Алсиба.

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10. Озеро Талое. Улица Кирова. Якутск отличается большим количеством озёр в черте города. Одно из самых известных и популярных — Талое. Вокруг озера находятся киноцентр, бассейн, спортивный и торговый комплексы, детская площадка. На середине моста через Талое озеро расположен «Памятник карасю»: якутяне любят эту промысловую рыбу, она спасла многих горожан в голодные годы Великой Отечественной войны.

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11. Бизнес-центр.

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12. Половина экономики всего города связана с продукцией топливно-энергетического комплекса, а более десятой части — с алмазогранильным производством.

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13. Проспект Ленина. Кинотеатр «Центральный».

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14. Торговый центр «Сахаэкспоцентр» и ЦУМ Якутск.

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15. Озеро Тёплое. Историческое его название — Лог. Это широкий и длинный овраг с отлогими склонами, постоянно залитый водой. Оно служило границей поселения в XVII веке, когда казаки перенесли Якутский острог на новое место. За логом находился пустырь, который постепенно заселялся и получил название Залог. Зимой на озере Тёплом располагается каток.

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16. Летом в Якутске наступают периоды белых ночей, зимой световой день может составлять 3-4 часа.

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17. Спортивный комплекс «Триумф». Первый в мире спорткомплекс, построенный на сваях. Сдан в эксплуатацию в 2012 году к V Международным играм «Дети Азии». Расположен на берегу озера Сайсары, где, по легенде, якутские вожди регулярно проводили большой летний праздник.

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18. Площадь Орджоникидзе.

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19. Имя Григория Орджоникидзе было выбрано для площади неслучайно — нарком тяжёлой промышленности СССР отбывал ссылку в Якутии. Здесь же он познакомился со своей будущей женой.

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20. Цирк имени Марфы и Сергея Расторгуевых. Считается самым северным крытым цирком мире. В 2011 году в цирке был официально зафиксирован рекорд Книги Гиннеса — «Самый большой ансамбль хомусистов». 1344 человек исполнили 7-минутную музыкальную композицию на хомусах (варганах) — национальных язычковых инструментах.

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21. Улица Дзержинского — одна из центральных улиц Якутска. Здесь находятся Главпочтамт Якутии, главное управления МВД и ФСБ по республике, много торговых центров и общественных пространств, главный офис Ленского объединённого речного пароходства.

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22. Градо-Якутский Никольский храм. Одна из старейших действующих храмов в Якутске. Единственный в городе, сохранивший свой изначальный вид. С 1718 года на его месте стояла деревянная церковь. В 1791 году здесь начали строить новое каменное здание, однако из-за ошибок строителей, церковь начала разрушаться, и её разобрали к середине XIX века. Работы по возведению здания, стоящего и поныне, завершили в 1851 году — деньги на него пожертвовал купец Ивана Шилов. В советское время здесь находились канцелярия городской архитектуры, библиотечный коллектор, партийный архив КПСС.

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23. 203-й микрорайон. Пример современной застройки Якутска.

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24. 203-й микрорайон является уникальным для Якутска. Он возводился на намывном грунте и застройка предусматривает подземные паркинги, что является редкостью для городов на вечной мерзлоте.

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25. 203-й микрорайон.

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26. 203-й микрорайон. Благодаря подземной прокладке инженерных коммуникаций облик квартала выгодно отличатся от других районов Якутска, где вечная мерзлота позволяет только надземную прокладку трубопроводов.

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27. Парк развлечений «Ледовый городок».

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28. Городская дамба — место зимовки теплоходов. Выморозка судов — это способ, при помощи которого зимой становится возможен доступ к подводной части судна, например, для ремонта. В нужном месте удаляется верхний слой льда, из-за чего под ним происходит промерзание вглубь. Операцию нужно будет повторить на том же самом месте несколько раз. Так, слой за слоем лёд выдалбливают у той части обшивки, к которой нужно получить доступ.

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29. Городскую дамбу построили в 1958-1960 годах: перекрыли протоку Городскую и создали затон для речного порта. После крупных наводнений в конце XX века в Якутске соорудили ещё одну дамбу, чтобы устранить угрозу затопления в половодье.

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30. Судно «Эхаби», в настоящее время не эксплуатируется. Эта бункербаза была построена в 1955 году в китайском городе Далянь.

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32. Теплоходы «Михаил Светлов» и «Демьян Бедный». Круизный теплоход «Михаил Светлов», получивший имя в честь известного поэта, драматурга и журналиста. Хотя он носит то же самое название, что и лайнер из фильма «Бриллиантовая рука», однако ходит не в южные страны, а по реке Лена: до посёлка Тикси — больше тысячи километров на север.

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33. Буксир-толкач БТК-279. Построен на Жигаловской судоверфи в Иркутской области в 1963 году. Аббревиатура БТК расшифровывается как «буксирный теплоход колёсный».

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34. Квартал 74.

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35. Квартал 69.

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36. Квартал 36.

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37. Проспект Ленина.

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39. «Старый город», центр Якутска. Реконструкция укреплений Ленского острога. Транспортный трафик здесь ограничен, поэтому в «Старом городе» всегда тихо и уютно. Здесь находятся ТЦ «Кружало», Преображенская церковь, Острожская башня, основанная Петром Бекетовым.

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40. Якутск — столица не только самого большого региона России, Республики Саха (Якутия), чья площадь составляет более трёх млн квадратных километров или 18% от всей территории страны, но и самого холодного региона. Так, в 685 км по прямой на восток от города находится полюс холода — село Оймякон, где зафиксирован исторический морозный рекорд — - 67,4 градуса по официальным данным в 1933 году, и — 71,2 по неофициальным в 1924.

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