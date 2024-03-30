стань автором. присоединяйся к сообществу!

Лого Сделано у нас
Транспорт, спецтехника и логистика

Северодонецк за год получил 60 новых автобусов

 © storage.lug-info.com

Северодонецк за год получил 60 новых автобусов по госпрограмме. Это позволило обеспечить работу внутригородских и пригородных маршрутов.

Техника новая, надёжная и комфортная — 26-местные ЛИАЗы и ПАЗы. С их помощью северодончане могут передвигаться по восьми маршрутам как в городе, так и в 11 близлежащих посёлках.

Теперь Северодонецк полностью обеспечен такой техникой.

Планируется запустить ещё два маршрута — в посёлки Боброво и Павлоград.

Подобная работа ведтся и в других муниципалитетах региона. Новые автобусы получили Лисичанск и Сватово.

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.

Источник: https://lug-info.com/news/severodon...luchil-60-novyh-avtobusov-pasechnik

общественный транспорт, ЛНР
  • Нет аватара Argonaft
    30.03.2417:48:44

    Неожиданно, учитывая что фронт ещё близко.

    Но, молодцы! Кстати, город тоже был сильно разбит и как-то не попадались видео от туда, в основном Мариуполь на слуху…

    #1280354
    • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
      30.03.2417:53:40

      Северодонецк был не так разбит — все-таки армия и вагнера взяли его достаточно быстро.

      #1280356
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,