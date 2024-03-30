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Северодонецк за год получил 60 новых автобусов по госпрограмме. Это позволило обеспечить работу внутригородских и пригородных маршрутов.

Техника новая, надёжная и комфортная — 26-местные ЛИАЗы и ПАЗы. С их помощью северодончане могут передвигаться по восьми маршрутам как в городе, так и в 11 близлежащих посёлках.

Теперь Северодонецк полностью обеспечен такой техникой.

Планируется запустить ещё два маршрута — в посёлки Боброво и Павлоград.

Подобная работа ведтся и в других муниципалитетах региона. Новые автобусы получили Лисичанск и Сватово.

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