Россия заняла второе место в мире по продажам шоколадных изделий

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Россия в 2023 году заняла второе место в мире после США по продажам шоколадных кондитерских изделий. Объем продаж составил 9 млрд долларов. Таким образом, Россия обошла Великобританию, Германию и Францию.

Экспорт кондитерской продукции из России за 2017-2023 годы увеличился примерно в полтора раза (на 56%) в стоимостном выражении.

Почти половина экспорта приходится на шоколад. С 2017 года объем поставок этого продукта превысил 40%, достигнув 781 млн долларов. Поставки мучных кондитерских изделий за этот период выросли на 84%. Экспорт сахаристых изделий в 2023 году увеличился на 46% по сравнению с 2017 годом.

B основном, Россия поставляет кондитерские изделия в соседние дружественные страны. Традиционными рынками сбыта являются Казахстан, Белоруссия, Узбекистан и Китай. Больше всего вырос экспорт в Узбекистан — в 4,2 раза. Поставки в Казахстан увеличились в два раза, в Белоруссию — на 77% в стоимостном выражении.

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