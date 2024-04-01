«Россети» внедрили релейную защиту на двух подстанциях Нижегородской области

Филиал ПАО «Россети» — МЭС Волги выполнил установку микропроцессорных устройств защиты на подстанциях 220 кВ «Семеновская» и «Макарьево» в Нижегородской области. На объектах смонтированы современные быстродействующие высокочастотные защитные комплексы, предназначающиеся для защиты линий 110-220 кВ, отходящих от центров питания. В результате будет повышена надежность энергоснабжения потребителей Семеновского, Лысковского, Гагинского районов Нижегородской области с населением более 90 тыс. человек. Инвестиции в проект составят более 30 млн. рублей.

На подстанциях смонтировали современные панели ВЧ — защиты, а также высокочастотные заградители и конденсаторы связи. Оборудование установлено для защиты транзитных высоковольтных линий 110 кВ «Семеновская — Шалдеж» и «Макарьево — Юрьево», обеспечивающих перетоки электроэнергии между несколькими районами области. Комплексы предназначены для минимизации времени отключения линии при коротком замыкании в любой ее точке, с целью обеспечения устойчивости и стабильной работы энергосистемы.

Новые микропроцессорные защиты отечественного производства отличаются высокой точностью измерений, чувствительностью к минимальным значениям аварийных параметров, а также встроенными функциями регистрации аварийных событий.

Подстанции 220 кВ «Семеновская» и «Макарьево» являются ключевыми центрами питания Нижегородской области. Объекты обеспечивают энергоснабжение промышленных и бытовых потребителей северной и центральной части региона, в том числе крупного города Семенов, где проживает более 50 тыс. жителей. Их стабильная работа обеспечивает снабжение электроэнергией крупных предприятий: «Литейно-механического завода», нефтеперекачивающих станций ПАО «Роснефть», объектов Горьковской железной дороги, а также фабрики хохломской росписи.

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