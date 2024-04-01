В Краснодаре открылись три новые школы

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Два образовательных учреждения расположены в ЖК «Самолёт» и одно — на ул. Колхозной. К занятиям приступили школьники начальных классов, которые живут в близлежащих микрорайонах. Они переведены из действующих школ целыми классами вместе с преподавателями.

В конце прошлого года завершено строительство трёх филиалов школ. Чтобы в каникулярное летнее время в них стартовали пришкольные лагеря, было принято решение постепенно начинать образовательный процесс именно с четвертой четверти.

Школа на 1100 мест по ул. им. Ивана Беличенко, 91 в ЖК «Самолёт» станет филиалом 106-й школы, школа также на 1100 мест по ул. им. Ивана Беличенко, 99 — филиалом 45-й, а школа на ул. Колхозной, 9А будет работать как филиал 23-й гимназии.

Всего к занятиям в четвертой четверти в новых современных зданиях приступили 15 начальных классов — это около 400 человек. Все они будут завершать учебный год в своих коллективах и со своими учителями.

В новых школах работают пищеблоки, дети будут обеспечены горячим питанием. Также будут функционировать кружки, студии и спортивные секции. Во время летних каникул здесь откроются пришкольные лагеря.

Все три общеобразовательных учреждения были сданы в эксплуатацию в декабре 2023 г.

В текущем году в краевом центре построят 35 социальных объектов — 11 школ на 13 875 мест и 24 детских сада почти на 7 тысяч мест. Также в настоящее время проектируется 31 объект.

© krd.ru

© krd.ru

© krd.ru

© krd.ru

© krd.ru

© krd.ru

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