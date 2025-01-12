В столице Хакасии открыли новую школу на тысячу мест

© static.mk.ru

Современная общеобразовательная школа № 33 расположена в абаканском районе Арбан. Она стала третьей, построенной по типовому проекту.

Ранее по нему были возведены абаканская школа № 31 и Лицей им. Н.Г. Булакина.

В школе № 33 имеются: столовая на более чем 400 мест; просторный актовый и спортивный залы, мастерские, классы, библиотека.

© static.mk.ru

© static.mk.ru

© static.mk.ru

© static.mk.ru

© static.mk.ru

Поддержи проект "Сделано у нас": подпишись на Дзен-Премиум. Все собранные деньги пойдут исключительно на развитие и продвижение проекта

Другие сервисы:

Sponsr: https://sponsr.ru/sdelanounas/

Boosty: https://boosty.to/sdelanounas

Подробнее о том зачем нужно поеддерживать проект в моей статье на Дзен