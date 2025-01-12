В столице Хакасии открыли новую школу на тысячу мест

В столице Хакасии открыли новую школу на тысячу местСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Современная общеобразовательная школа № 33 расположена в абаканском районе Арбан. Она стала третьей, построенной по типовому проекту.
Ранее по нему были возведены абаканская школа № 31 и Лицей им. Н.Г. Булакина.
В школе № 33 имеются: столовая на более чем 400 мест; просторный актовый и спортивный залы, мастерские, классы, библиотека.
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