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Innokentij90 12 января 2025, 15:58 42 Детские сады и школы

В столице Хакасии открыли новую школу на тысячу мест

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 © static.mk.ru

Современная общеобразовательная школа № 33 расположена в абаканском районе Арбан. Она стала третьей, построенной по типовому проекту.

Ранее по нему были возведены абаканская школа № 31 и Лицей им. Н.Г. Булакина.

В школе № 33 имеются: столовая на более чем 400 мест; просторный актовый и спортивный залы, мастерские, классы, библиотека.

 © static.mk.ru

 © static.mk.ru

 © static.mk.ru

 © static.mk.ru

 © static.mk.ru

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Источник: https://www.mk-hakasia.ru/photo/gallery/49578-981558.html

Хакасия, Абакан, школа
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