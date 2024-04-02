В ЛНР открыли забойный цех производительностью 6 тысяч голов в месяц

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Свинокомплекс «Агросфера» запустил в работу убойный цех, который позволит увеличить производство мяса в Луганской Народной Республике (ЛНР) в шесть раз. Ранее объем производства составлял около 400 тонн в месяц, благодаря запуску убойного цеха этот показатель вырастет до 2,5 тыс. тонн, передает корреспондент ТАСС с церемонии открытия.

Как сообщил ТАСС директор предприятия Виктор Нагородний, в этом году предприятие планирует произвести 2,5 тыс. тонн мяса за счет введенного в эксплуатацию убойного цеха. Готовая продукция призвана обеспечить внутренний спрос, уменьшив количество импортной продукции. Сейчас потребность свиного мяса в ЛНР — 20 тыс. тонн в год.

«Мы можем производить в три раза больше, чем делаем сейчас. Пока это 150 голов в сутки. У нас отличные специалисты, которые специально ездили обучаться, у нас здесь новое оборудование. В общем, предприятие полного цикла. Все перерабатывается полностью, даже навоз, он сразу же отправляется на наши поля в виде натурального удобрения», — сказал он.

Директор свинокомплекса уточнил, что в ближайших планах постройка еще трех крупных свинокомплексов на территории ЛНР. Увеличение поголовья также позволит использовать имеющийся в ЛНР профицит зерна. По словам директора, такого порядка 20 тыс. тонн. «Мы будем строить три свинокомплекса. Уже не полного цикла, а именно с животными, и просто привозить сюда свиней. После вводим еще две смены, и, грубо говоря, мы имеем в три раза больше мяса. Сейчас выезжаем с инженерной службой, с технологом и смотрим, чтобы попадали по всем санитарным разрывам, и рядом были поля», — подчеркнул Нагородний.

О предприятии

«Агросфера» является первым в ЛНР животноводческим предприятием с замкнутым циклом производства: от изготовления кормов до убоя животных. Площадь свинокомплекса — 60 га. Инвестиции в строительство составили 2,8 млрд рублей. Мощность переработки — 34 тыс. голов в год, а производство готовой продукции — порядка 2,5 тыс. тонн.

© lnr-news.ru

https://lnr-new.../02/349138.html

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