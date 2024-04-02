В Волгоград привезли четыре трамвая «Львенок»

© volganet.net

Новые вагоны уже прибыли на базу АО «ЭлектроТранспорт Плюс», расположенную по улице Ангарской в Дзержинском районе Волгограда. Теперь «Львятам» предстоит пройти обкатку и процедуру постановки на учёт, а сотрудникам, которые будут обслуживать новые трамваи, — обязательное обучение.

Первые два трамвая модели «Львенок» совершили своё первое путешествие из Санкт-Петербурга в Волгоград в минувшие выходные, другие два сегодня.

Напомним, в рамках инвестиционной программы для нужд Волгограда закуплены 62 моделей трамваев производства петербуржского предприятия «ПК Транспортные системы». При этом 38 вагонов приобретаются для работы на линии скоростного трамвая, а 24 единицы — для обслуживания других маршрутов, уточнили в пресс-службе мэрии Волгограда.

Односекционная модель «Львёнок» вмещает порядка 150 пассажиров. Модели оборудованы USB-розетками для зарядки мобильных устройств, системой климат-контроля и оснащены механическими аппарелями для маломобильных категорий граждан и пассажиров с детскими колясками.

Особое внимание уделено удобству водителей: система видеокамер установлена по периметру вагона, что упрощает наблюдение за дорожной обстановкой, а наиболее часто используемые кнопки вынесены на подлокотник.

https://t.me/pc...portsystems/723

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.