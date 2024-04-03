В столице Прикамья открылся новый корпус многопрофильной школы «Флагман» на более чем 1000 мест

© permkrai.ru

2 апреля, открылся новый корпус школы «Флагман» на ул. Кронштадтская, рассчитанный на более чем 1 000 мест. Он построен в рамках нацпроекта «Образование» за счет средств государства и вложений частных инвесторов. В здании будут обучаться дети с 5 по 11 классы.

За последние годы в регионе возведено рекордное количество таких учебных объектов, еще порядка 10 школ сейчас находятся в стадии строительства.

Гости посетили блок медико-биологических кабинетов, кабинет географии, швейную мастерскую, где ребята изготавливали школьную форму. В инженерно-технологическом классе совместно с партнером школы «Промоботом» прошел тематический мастер-класс.

В спортивном зале прошли мастер-классы по айкидо и футболу. В школе также появился просторный центр детских инициатив — это многофункциональное пространство, в котором созданы условия для всестороннего развития детей. Здесь будут проходить встречи с детскими общественными движениями и профессиональным сообществом для проведения совместных мероприятий и проектной деятельности.

В новый корпус также переехал уникальный школьный музей Уральского добровольческого танкового корпуса, которому уже более 45 лет. Сейчас появилось больше пространства под размещение собранных педагогами и учениками экспонатов и материалов.

В новом здании созданы все условия для самоопределения и профориентации школьников — размещены не только предметные кабинеты, но кабинеты робототехники, прототипирования, проектной деятельности, инженерно-технологический, медико-биологический, современные лаборатории, актовый зал, два спортивных зала, обеденный зал.

© permkrai.ru

© permkrai.ru

© permkrai.ru

© permkrai.ru

© permkrai.ru

© permkrai.ru

© permkrai.ru

© permkrai.ru

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.