В Кемеровском округе открылась модернизированная «бережливая» школа

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В поселке Металлплощадка Кемеровского муниципального округа обновили основное здание средней школы имени Ефима Унгулова, где обучаются 260 детей с 5 по 11 классы. Оно было построено в 1981 году и сейчас отремонтировано.

Металлплощадская школа реализует модель бесшовного образования: от детского сада, который был пилотной площадкой для внедрения бережливых технологий — до продолжения образования в кузбасских техникумах и вузах. Налажено социальное партнерство по профориентации с Кемеровским аграрным техникумом имени Г. П. Левина, Кемеровским техникумом индустрии питания и сферы услуг, Кузбасским педагогическим колледжем и региональным Центром опережающей подготовки.

Главное направление деятельности школы — внедрение бережливых технологий. Проектная деятельность ведется по разным сферам с использованием инструментов бережливого производства. Здесь реализованы бережливые проекты по приему в 1-й класс, по документообороту, медицинскому сопровождению детей и подготовке к мероприятиям, а также проект мобильной школьной библиотеки. Работает проектный офис, где проходит обучение сотрудников. Кроме того, в текущем учебном году Металлплощадская СОШ стала участником проекта «Школа Минпросвещения России» на территории КуZбасса.

Школа является площадкой федеральной программы «Код будущего» — здесь детей обучают программированию и востребованным IT-специальностям.

В ходе капремонта в здании заменены все коммуникации, крыша, произведена отделка фасада. Классы оснащены современным цифровым оборудованием. Есть спортивный зал с раздевалками и душевыми, а на пришкольной территории — стадион, универсальная площадка для волейбола и баскетбола, поле для игры в мини-футбол и полоса препятствий для участников военно-патриотического школьного клуба «Барс». Появился и современный медиацентр. Для ребят создали возможность развития школьного театра, дополнительного образования технической и естественно-научной направленности, ранней профориентации школьников.

Это учебное заведение стало одним из лидеров в системе образования Кемеровского округа. Важно, что его выпускники возвращаются на работу педагогами. Так, Дарья Камалова сейчас руководит здесь центром «Точка роста». Средний возраст учителей — 29 лет.

С 2020 года создан вокальный коллектив педагогов и обучающихся «Идиллия». В 2023 году он вошел в число победителей финального этапа регионального конкурса «Песни Zа Родину».

© ako.ru

© ako.ru

© ako.ru

© ako.ru

© ako.ru

© ako.ru

© ako.ru

© ako.ru

© ako.ru

© ako.ru

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