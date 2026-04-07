В деревне Береговая Кемеровского округа открылась современная начальная школа на 160 мест
Масштабную реконструкцию и переоснащение двухэтажного здания бывшего детского сада площадью 2,6 тысячи кв. метров провели по региональной программе «Развитие системы образования Кузбасса».
В новой школе теперь обучаются 150 учеников. В их распоряжении есть 10 учебных кабинетов, зал гимнастики и хореографии, кабинет информатики и мастерская ИЗО.
В школе созданы возможности для работы в режиме «полного дня». После уроков дети бесплатно занимаются в студии кукольного театра, кружке Юных инспекторов движения, а также лыжной подготовкой и шахматами. С ребятами занимаются педагог-психолог и логопед.Оборудован современный пищеблок с обеденным залом на 60 мест. Есть рекреационные зоны, комнаты отдыха, благоустроена прогулочная территория. Организована доставка на занятия и по домам 78 ребят из близлежащих населенных пунктов.
