Кемеровское предприятие наладило производство двигателей для беспилотных летательных аппаратов

В 2024 году ООО «Горный-ЦОТ» в рамках проекта «Небо Кузбасса» запустило серийное производство бесколлекторных двигателей. Компания работает на рынке с 2003 года, занимается производством приборов контроля пылевой атмосферы для угледобывающих предприятий.

«В 2022 году в связи с санкциями в нашу страну прекратились поставки оборудования, которое было необходимы для многих производств, в том числе бесколлекторных двигателей. Компания „Горный-ЦОТ“ приняла решение запустить собственное производство, так как эти двигатели являются основой для выпуска датчиков взрывобезопасности и пылемеров, которые используются на угольных предприятиях. В сентябре прошлого года удалось выйти на серийный выпуск продукции. Эти двигатели могут применяться в машиностроении, для производства медицинского оборудования, а также беспилотников самолетного типа, разведывательных квадрокоптеров и FPV-дронов, которые необходимы нашим бойцам на СВО», — сказал губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Инвестиции в проект составили более 100 млн рублей: 37 млн рублей — льготный заем Фонда развития промышленности Кузбасса, остальная сумма — собственные средства. Компания приобрела токарные обрабатывающие центры, станки для намотки статора электродвигателя, пресс-машину и другое специализированное оборудование.

На сегодняшний день мощность предприятия по производству бесколлекторных двигателей РОТОМ PY5210 и РОТОМ PY3115 составляет 1000 единиц в месяц. Они отличаются высокой степенью импортозамещения и энергоэффективностью, что делает их идеальными для использования как в гражданских, так и в специализированных беспилотниках. Кроме того, «Горный-ЦОТ» производит компоненты для бесколлекторных двигателей, тестовые стенды и оборудование для их сборки, обеспечивая полный цикл создания продукции. Двигатели поставляются на предприятия Московской области и Краснодарского края.

Как рассказал директор ООО «Горный-ЦОТ» Андрей Букреев, проект «Небо Кузбасса» сопровождается Агентством Стратегических Инициатив, которое предоставило доступ к экспертным консультациям, мерам государственной поддержки, а также возможностям для продвижения на федеральных площадках. Благодаря поддержке компания смогла укрепить сотрудничество с промышленными партнерами, участвовать в форумах, таких как «Сильные идеи для нового времени». Проект стал частью масштабной инициативы «Страну меняют люди», которая объединяет инновационные проекты, трансформирующие экономику и технологии России.

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