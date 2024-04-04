«Челябкрансервис» построил полностью электрический железнодорожный кран

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В эти дни проходят испытания очередного железнодорожного крана ЭДК-25 грузоподъемностью 25 тонн, созданного по заказу крупного металлургического предприятия.

Отличительной особенностью крана на этот раз являлся полностью электрический привод всех механизмов крана и отсутствие дизельного агрегата. Это связано с тем, что кран предназначен для работы внутри цеха, чтобы избежать выхлопных газов, дыма и шума, сопровождающих работу дизель-генератора. Фактически кран функционирует, как электротранспорт. Помимо того, кран оснащен системой частотного регулирования всех приводных механизмов. Такая система стала уже фирменной «фишкой» кранов ООО Челябкрансервис. Она существенно облегчает управление краном, улучшает точность работы и снижает энергопотребление.

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