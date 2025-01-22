«Челябкрансервис» выпустил первую железнодорожную снегоуборочную машину

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Как сообщает издание Rollingstock со ссылкой на «Челябкрансервис», ПМСУ-01 может очищать снежный покров высотой 0,3 м и шириной 3 м при рабочей скорости в 6,4 км/ч. Помимо возможности оборота поворотной рамы на 360°, щетка может поворачиваться относительно вертикальной оси на 180°. Это позволяет использовать машину для очистки пути, на котором она находится, и параллельных путей.

Силовая установка в ПМСУ-01 включает дизель-агрегат на базе двигателя ЯМЗ-238 и генератора мощностью 150 кВт. Ее перемещение осуществляется своим ходом в обоих направлениях при помощи двух ходовых редукторов. Назначенный срок службы — 25 лет.

Как рассказал Rollingstock владелец завода Владимир Кантор, машина сделана под заказ металлургического предприятия и уже поставлена ему. Сертификация для работы на путях общего пользования пока не планируется.

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