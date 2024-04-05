На острове Кунашир Сахалинской области открылся комплекс «Школа-детский сад»

© sakhalin.gov.ru

В селе Головнино в южной части острова Кунашир торжественно открыли новый образовательный объект — комплекс «школа-детский сад». Он построен в рамках федеральной целевой программы развития Курильских островов.

В состав комплекса, который будут посещать юные жители Головнино и соседнего села Дубовое, входит школа на 60 мест с пищеблоком, столовой, актовым и спортивным залами, а также детский сад на 40 мест. В составе последнего — полностью оснащенные группы и отапливаемые веранды для прогулок. На прилегающей территории обустроен стадион с мягким покрытием, футбольным полем, площадками для волейбола, баскетбола, беговыми дорожками и воркаут-зоной.

По решению местных жителей новому учебному заведению присвоено имя известного российского мореплавателя Петра Рикорда. В начале 19 века он, в частности, занимался описанием южных Курил.

— Сегодня мы открываем новое здание, которое соответствует всем образовательным стандартам. Можно сказать, что в проекте учтены все пожелания. Теперь у нас есть все для комфортной учебы и работы, — отметила директор школы-детского сада Анастасия Мокина.

В новой школе работают 15 учителей. Четверо из них прибыли на Кунашир из разных уголков России. Всем им местная администрация предоставила благоустроенные квартиры в двух селах.

© sakhalin.gov.ru

© sakhalin.gov.ru

© sakhalin.gov.ru

© sakhalin.gov.ru

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