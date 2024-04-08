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Российские проекты за рубежом

В ожидании пуска. Как создается АЭС «Руппур»

АЭС "Руппур"АЭС "Руппур" © avatars.mds.yandex.net

Запуск первого энергоблока атомной электростанции «Руппур» в Бангладеш, который возводится при помощи России, на финишной прямой. Электричество для республики АЭС начнет производить уже в конце года. Какими надеждами живет Бангладеш и чем так важен этот проект для простых бенгальцев? Об этом в специальном репортаже Евгения Давыдова.

https://smotrim...u/video/2787538

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Источник: https://smotrim.ru/video/2787538

АЭС "Руппур", Росатом, Бангладеш
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    08.04.2415:26:33

    Бангладеш — население России и Казахстана вместе взятые (170 млн) не территории вологодской области.

    Кирпичи производят голыми руками — но хотят учиться (знаю лично) и развиваться. Другого пути у них нет.

    Отредактировано: Roman Wyrzykowski~15:27 08.04.24
    #1280811
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