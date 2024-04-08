В ожидании пуска. Как создается АЭС «Руппур»
АЭС "Руппур" © avatars.mds.yandex.net
Запуск первого энергоблока атомной электростанции «Руппур» в Бангладеш, который возводится при помощи России, на финишной прямой. Электричество для республики АЭС начнет производить уже в конце года. Какими надеждами живет Бангладеш и чем так важен этот проект для простых бенгальцев? Об этом в специальном репортаже Евгения Давыдова.
https://smotrim...u/video/2787538
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Источник: https://smotrim.ru/video/2787538
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